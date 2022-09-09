شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: فرص واعدة لتمويل مشروع للقطار الكهربائي السريع من البنك الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد البنك الأوروبى للاستثمار EIB برئاسة ليونيل رابى - مدير التمويلات فى مجموعة دول جوار الاتحاد الأوروبى وبحضور رئيسى الهيئة القومية للانفاق والمهندس والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفى بداية الاجتماع رحب الوزير بوفد البنك فى العاصمة الادارية الجديدة كونه أول اجتماع يعقد مع مسئولى البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة حيث ابدى ليونيل رابى سعادته البالغه بتواجده فى العاصمة الادارية الجديدة والتعرف على ارض الواقع على حجم الانجاز الضخم الذي يتم تنفيذه مؤكدا على انبهاره بهذا الانجاز الضخم و بتميز تصميم الحي الحكومي وتنظيمه.

وتباحث الجانبان في آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الاطاري للبنية التحيتة بقيمة 1,128 مليار يورو مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير/ الاسكندرية بقيمة 750مليون يورو وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو بالاضافة الى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/المنصورة/دمياط وتجديد اعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط وشراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة اجمالية 221,353مليون يورو .

وأكد الوزير على ان بنك الاستثمار الاوروبي شريك مهم من شركاء التنمية وعلى التطلع الى مزيد من التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة مشيرا الى انه في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمشروعات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقيام وزارة النقل بتنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع والذي سيتم تدشين الخط الاول منه تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ 27 COP في نوفمبر القادم. فإن هناك فرص واعدة لقيام البنك بالمشاركة في تمويل تنفيذ مشروعي الخط الاول والثاني للقطار الكهربائي السريع وكذلك تقديم الدعم والتمويل للشركات الخاصة المصرية التي تقوم بتنفيذ مشروعات النقل مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف بورسعيد / دمياط / ابو قير بالمشاركة مع القطاع الخاص .

ومن جانبه قال ليونيل رابي - مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الاوروبي ان البنك ملتزم بشكل كبير بناءاً علي سجله الحافل وخبراته في تمويل مشروعات النقل المستدام، ولهذا يهتم البنك بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه ملايين المصريين مشيدا بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات مؤكدة سعادته بهذا التعاون ومشيدا بالنتائج وما لها من مردود على إيجابي كما ابدى سعادة بالغه بما يراه من مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في كافة المجالات ومنها قطاع النقل وهو ما يجسد النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدة أن البنك علي إستعدادا تام لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصا في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعات النقل الأخضر، وكذا اهتمام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مع وزارة النقل.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لدراسة كافة المشروعات المطروحة والفرص المتاحه لزيادة التعاون المستقبلي المشترك وفقا لأولويات وزارة النقل المصرية .



اجتماع وزير النقل