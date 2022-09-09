شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول لأول دفعة ببرنامج الفيزياء الحيوية الطبية بعلوم جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية العلوم بجامعة القاهرة، فتح باب القبول فى برنامج الفيزياء الحيوية الطبية للعام الاكاديمى 2022 - 2023 لمرحلة البكالوريوس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول نحو جامعة من الجيل الرابع ومواكبة التطور التكنولوجي، وبما يساهم فى التوسع فى أنماط التعليم الجامعى وتطويرها.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على العمل نحو التطور العالمى ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ووظائف المستقبل، ودعم احتياجات التنمية الشاملة، وتمكين الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل العالمى من خلال عدة إجراءات، من بينها إستحداث وتعديل العديد من البرامج العلمية والتدريبية والمقررات الدراسية التى تواكب نظم التعليم الجامعى فى الجامعات المرموقة عالميًا وتلبى متطلبات العصر الحديث وسوق العمل.

وأوضح الخشت، أن علم الفيزياء الحيوية الطبية يجمع بين الفيزياء الحيوية وعلوم الحياة ويتم تطبيقه بشكل كبير فى القطاع العلمى والطبي، مشيرًا إلى أن برنامج الفيزياء الحيوية الطبية يهدف الى تخريج طلاب يمتلكون الكفاءات العلمية والتطبيقية التى تمكنهم من المساهمة فى سد احتياجات سوق العمل فى العديد من المجالات، منها إستخدام الأشعة التشخيصية المختلفة فى التصوير الطبي، وتخطيط العلاج الإشعاعى وحسابات التقنيات الإشعاعية الحديثة، واستخدام النظائر المشعة فى التشخيص والعلاج "الطب النووي"، وتقييم أخطار التعرض للإشعاع ومعايرات الأجهزة المختلفة بالمستشفيات ومراكز الإشعاع.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، إن تخصص الفيزياء الحيوية الطبية يهتم بتطبيق مفاهيم الفيزياء فى التشخيص وعلاج الأمراض التى تصيب الإنسان باستخدام الإشعاع، وأن هذا التخصص يتطور بشكل سريع نتيجة الحاجة الملحة لإنتاج النظائر المشعة داخل المواقع والمستشفيات لغرض تشخيص أو علاج مرض السرطان.

وأوضحت الدكتورة ريم الجبالى رئيس قسم البيوفيزياء الطبية، والدكتورة فاتن نور الدين المنسق العام للبرامج الجديدة بكلية العلوم، أن فرص العمل كبيرة أمام الخريجين بعد دراستهم تخصص الفيزياء الحيوية الطبية، خاصة فرص العمل فى العلوم الصحية والبحوث المتعلقة بالإشعاع التى تدخل ضمن العديد من القطاعات مثل المستشفيات والمختبرات والوكالات ذات الصلة بالإشعاع.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استحدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 300 برنامج دراسى بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكترونى المدمج والنظام الأوروبى توافق المعايير الدولية فى التعليم واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة المصرية، وتستهدف المساهمة فى التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني.