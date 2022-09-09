شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المقررة، فى ضوء المتابعة المستمرة للحالة الوبائية لمرض جدرى القرود مؤكدا أن الوضع الوبائى آمن .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية، وتشديد كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمرض جدرى القرود بمنافذ دخول البلاد.

وأشار إلى الالتزام بكل الإجراءات الخاصة بتطهير منافذ الدخول بالمطهرات البيئية المناسبة بصفة دورية تحت إشراف الحجر الصحي، وذلك في إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لرصد أي حالات إصابة بالأمراض المُعدية.

وأكد المتابعة الدورية للحالة الوبائية الخاصة بالأمراض المعدية في جميع دول العالم عن طريق النشرات الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، لتقدير الاحتياطات بشأنها، مشيراً إلى التحديث الدوري لدليل صحة المسافرين الخاص بالموقف الوبائي العالمي والتوصيات الخاصة بهم والخاصة بمتطلبات التطعيم.