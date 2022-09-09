مياه الشرب بالجيزة تنفذ قافلة توعية بخدمات المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية البرمبل بمركز أطفيح.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن القافلة شملت العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، تناولت استطلاعا لرأي المواطنين بالقرية حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع عينات مياه عشوائية من منازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وبحث عدد من الشكاوى المحاسبية، وتوزيع مطبوعات للمواطنين تحمل عددا من الرسائل الإرشادية والتوعوية، وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وقنوات الاتصال المختلفة للشركة كالخط الساخن 125 وتطبيقه لاستقبال شكاوى المواطنين، والموقع الإلكتروني للشركة.

وأضاف رئيس مياه الجيزة، أهمية تعزيز الشركة لدورها المجتمعي بقرى حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مجتمعي، بالتعاون مع جمعية طلائع الإيمان الخيرية بقرية القبابات بمركز أطفيح وبمشاركة عدد من قادة الرأي، وتناول اللقاء إلقاء الضوء على أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وضرورة المحافظة عليها، ودورها في تطوير حياة المواطن بالريف المصري، وعمل ورشة لتعليم مباديء السباكة المنزلية الخفيفة؛تهدف إلى التوعية بأهمية كل نقطة مياه، وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحي.