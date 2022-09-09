شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من تداخلات دوائية تسببها المسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت هيئة الدواء إن المُسكنات هى الأدوية التى تستخدم لإزالة الألم أو الصداع بصورة مؤقتة، مثل: الأسبرين، الايبوبروفين، الكيتو بروفين.

وأضافت هيئة الدواء أن أدوية المسكنات يمكن أن تعمل تداخلات دوائية، وآثار عكسية في بعض الحالات، وهي:

1- عند تناولها مع أدوية أخرى

2- حال الإصابة بقرحة فى المعدة

3- حال المعاناة من مشاكل بالكبد أو الكلى

ونصحت هيئة الدواءالمصرية باستشارة مقدم الرعاية الصحية لتجنب أضرارالتداخلات الدوائية.