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أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، بهيئة السكة الحديد.

 

أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان:

أسعار تذاكر القطارات

1. من القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها.

2. القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها.

3. القاهرة ـ المنيا 75 جنيها.

4. القاهرة ـ ملوى 80 جنيها.

5. القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها.

6. القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات.

7. القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها.

8. القاهرة ـ قنا 120 جنيها.

9. القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها.

10. القاهرة ـ ادفو 145 جنيها.

11. القاهرة ـ كوامبو 150 جنيها.

12. القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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