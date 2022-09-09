شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى تقنية "الجيوسيل" المستخدمة فى تبطين الترع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم وزارة الموارد المائية والرى الجيوسيل فى تبطين بعض الترع حرصًا منها على إدخال التكنولوجيا الحديثة لإنجاز أعمال تبطين الترع فى أسرع وقت، لما للتبطين من أهمية فى الحفاظ على شكل وأبعاد ومناسيب القطاع العرضى للمجرى المائى والحفاظ على مياه الرى فى المجارى المائية، كما ونوعا ورفع كفاءه استخدام وحدة المياه و تقليل الفواقد خلال شبكه الترع.

وفى التقرير التالى نتعرف على الجيوسيل

1- الجيوسيل عبارة عن شبكات من خلايا ثلاثية الأبعاد مكونة من شرائط مصنوعة من مواد بوليمرية عالية الجودة.

2- يتم لحام هذه الشرائط مع بعضها باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتيه لتشكيل هذه الشبكات وخلاياها على شكل خلايا النحل بعد ملء هذه الخلايا بالخرسانة العادية والانتهاء من مراحل الجفاف يحدث تلاصق شديد مع جدار الخلايا الخشنة لتتحول هذه الشبكات الىسطح قوي والتي تعمل بنظرية الأحجام المتداخلة ثلاثية الأبعاد، ويتحمل هذا السطح المكون من شبكات خلايا مملوءة بالخرسانة العادية الأحمال العالية حيث توزع الاحمال تلقائيا إلى العديد من الاتجاهات على الجدران المحيطة للخلية بكامل ارتفاعها ما يزيد من قوة التحملحتى يصل اقل ما يمكن عنه السطح السفلي للخلايا.

3- يمتاز الجيوسيل بنظام خاص من اللحامات بموجات الفوق صوتية لتحقيق قوة شد عالية لحمايتها من التمزق حتى في وجود أحمال كبيرة، و يوجد فتحات تصميميه لجدار الخليه بحيث يتم تشكيل سطح متماسك بخلايا متصلة مملوءة من الخرسانه العاديه فهو مصنوع من مادة بوليمرية ذات جودة عالية ومقواة بواسطة بعض الاضافات الخاصة والتي توفر أمان حتى في أعلى درجات الطبيعه الصعبة، كما أن سطح جدران الخلايا خشن حتى يساعد على الالتصاق الجيد بين الخلايا والمواد المالئة لها.

4- الجيوسيل له فوائد عديدة منها الحصول على العديد من التصميات لحماية الترع وجميع أنواع القنوات المائية .

5- يوفر الاستقرار والوقاية لأرضيات وجوانب الترع من التآكل الناتج عن تدفقات المياه حتى العالية منها.

6- يحافظ على استمرارية جودة أسطح الترع أن كانت المياه مستمرة أو متقطعة .

7- يتحمل جميع ضغوط المياه المختلفة فى الترع او الضيقة ويتحكم فى فقدان الخرسانة الاسمنتية العادية داخل الخلايا وحماية الأسطح منالهبوط والانهيارات والتشققات.

8- يحتاج فواصل تمد ويقاوم حركة التربة أسفل سطح الترعة عن طريق القوام المرن المكون من ثلاث خلايا مع بعضها.

9- يمتاز الجيوسيل بسرعة التركيب حتى المنحدرات، وسهولة قوة الخرسانة الاسمنتية داخل الخلايا، وقلة العمالة المطلوبة حتى بدونعمالة مدربة، ويوفر التكاليف مقارنة بالانظمة التقليدية ولا يحتاج أعمال صيانة دورية صعبة.

10- يحافظ على ثبات القطاع التصميمى للترعة.

11- تتكون مادة الجيوسيل بولى إيثيلين عالى الكثافة، وهو قريب جدا من شكل الخلية ويستخدم لتحسين قوة وقدرة تحمل طبقات التربة.

12- يتم ملء الخلايا بالرمل ويفيد شكل الخلايا بمنع أى انزلاقات جانبية.

13- تمتاز أنها يتم تركيبها بشكل سريع وسهل، كما أنها تتحمل بقوة وشدة عالية.

14- يعد التبطين باستخدام الجيوسيل من أحدث الأساليب المستخدمة في تأهيل وتبطين المجاري المائيه لما يتميز به من سهولة في التنفيذوالسرعه في معدلات الأداء.

15- لا يحتاج لأي معدات ثقيله لتركيبها ولا تحتاج الى عمل فواصل انشائيه في تكسيات الاراضي والحوائط ولا فواصل تمدد في تبطين المجارى المائية ومخرات السيول.