شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 82% ارتفاعا فى موازنة الوزارة خلال 4 أعوام بزيادة 38.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لهذا العام ارتفاعًا بلغت نسبته 82% عن العام المالى 2019/2020، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الوزارة والموجه لمجلس النواب حول موازنتها للعام المالى الحالي 2022/2023 خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.

وأوضح التقرير أن حجم الزيادة في موازنات الوزارة بلغ نحو 38.6 مليار جنيه خلال 4 أعوام، حيث بلغت في العام المالى 2019/2020 نحو 47.1 مليار جنيه، مرتفعة إلى 64.7 مليار فى العام المالى التالى له 20/21، ثم إلى 74.7 مليار فى عام 21/22، وصولاً إلى 85.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 22/23.

وفى سياق متصل، أشار تقرير الوزارة إلى أن التدرج والتطور في مخصصات التعليم العالى، أدى لزيادة الاعتمادات المالية الموجهة لكافة قطاعاته، خاصة المستشفيات الجامعية، والتي ارتفع عددها خلال الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى 120 مستشفى جامعى، من بعد 88 مستشفى في عام 2014، بزيادة 32 مستشفى خلال 8 سنوات وبتكلفة مالية وصلت لنحو 19.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية والتي تمثل نحو 30% من المنظومة الصحية بمصر، ساهم في زيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة منها للمواطنين، خاصة أن المستشفيات الجامعية تخدم نحو 20.1 مليون مواطن من خلال عياداتها الخارجية، بخلاف تقديمها لخدمات الطوارئ لنحو 3 ملايين مواطن آخرين.

كما ساهم في زيادة عدد الأسرّة، والتى ارتفعت من 28 ألفا و958 سريرا في عام 2014 إلى 36 ألفا و825 سريرا في عام 2022، بزيادة 7867 سريرا، وأيضًا ارتفع عدد أسرّة العناية المركزة من 3000 سرير عناية مركزة إلى 5030 سريرا بتكلفة 2 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحضانات إلى 1000 حضًانة، بزيادة 214 حضانة وبتكلفة 150 مليون جنيه خلال ذات الفترة المشار إليها "2014-2022".