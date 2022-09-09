شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 30%.. تعرف على أسعار الأدوات المدرسية فى معرض أهلا مدارس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر معرض "أهلا مدارس" بمحافظة الجيزة في استقبال المواطنين على مدار 12 ساعة يوميا وحتى بداية العام الدراسي الجديد؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، حيث يوفر المعرض مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار تنافسية مخفضة على مختلف المعروضات.

ويضم المعرض الذى ينظم بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية شارع فيصل 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق، بتخفيضات تصل لـ30%.

وفيما يلي يستعرض ”الخليج 365” قائمة أسعار كافة المعروضات داخل المعرض من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية وملابس جاهزة للطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

- كشكول 60 ورقة باكو شعبي بـ50 جنيها.

- كشكول 60 ورقة باكو لوكس من 55 إلى 65 جنيها.

- كشكول 60 ورقة باكو ديزني من 70 إلى 75 جنيها.

- لانش بوكس مختلف الجودة من 15 إلى 45 جنيها.

- علبة قلم رصاص مختلف الجودة من 12 إلى 22 جنيها.

- علبة قلم روتو جاف من 16,75 إلى 22 جنيها.

- زمزمية مختلفة الجودة من 10 إلى 75 جنيها.

- باكو كراسة (20 كراسة) بـ50 جنيها.

- باكو كشكول (80 ورقة) عادي من 85 إلى 90 جنيها.

- باكو كشكول (80 ورقة) ديزني لوكس من 95 إلى 100 جنيه.

- كراسة رسم سلك أبيض كبيرة بـ20 جنيها.

- كراسة رسم سلك أبيض ألوان بـ30 جنيها.

- كراسة رسم عادية كبيرة بـ15 جنيها.

- كراسة رسم عادية صغيرة بـ7 جنيهات.

- علبة ألوان خشب (12 لون) مختلفة الجودة من 12,50 إلى 60 جنيها.

- ألوان فلوماستر من 12 إلى 25 جنيها.

- جلاد كراسة باكو (10 قطع) بـ15 جنيها.

- جلاد كتاب باكو 010 قطع) بـ45 جنيها.

- مقلمة بـ15 جنيها.

- كتب خارجية تخفيض من 10% إلى 18%.

- شنطة كيجي من 50 إلى 120 جنيها.

- شنطة للمرحلة الابتدائية من 75 إلى 150 جنيها.

- شنطة لاب من 120 إلى 220 جنيها.

- شنطة مستوردة (تخفيض خاص) 150 بدلا من 300 جنيه.

- شنطة ترولي كبيرة (سوبر لوكس) من 350 إلى 400 جنيه.

- شنطة كتف كبيرة من 50 إلى 75 جنيها.

- تي شيرت مدارس ملون من 40 إلى 100 جنيه.

- بنطلون مدارس ملون من 50 إلى 100 جنيه.

- قميص رجالي من 75 إلى 150 جنيها.

- بنطلون جينز من 100 إلى 175 جنيها.

- كوتشي أنواع مختلفة من 75 إلى 200 جنيه.

- ملابس بيتي بنات وأولاد (طقم) من 120 إلى 170 جنيها.