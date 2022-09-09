شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 16 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 142 مسجدًا، منها 121 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق.

2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة – طوخ.

3. السلام – قرية الروافعة – البياضية.

4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر.

5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري.

6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق.

7. الفتح – بندر منيا القمح.

8. الأربعين – صان الحجر

9. عباد الرحمن – ع إبراهيم أغا – م الجمال – مركز طامية.

10. الإيمان – الروضة – طامية.

11. الجمال القبلي – عزبة الجمال – طامية.

12. التوبة – إدفينا – مركز رشيد.

13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب.

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. سلطان – شارع راغب - كرموز.

2. الملكيين - تلراك.

3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.