شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 16 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 142 مسجدًا، منها 121 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:مديرية أوقاف القليوبية
1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق.
2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة – طوخ.مديرية أوقاف الأقصر
3. السلام – قرية الروافعة – البياضية.مديرية أوقاف الجيزة
4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر.مديرية أوقاف أسوان
5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري.مديرية أوقاف الشرقية
6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق.
7. الفتح – بندر منيا القمح.
8. الأربعين – صان الحجرمديرية أوقاف الفيوم
9. عباد الرحمن – ع إبراهيم أغا – م الجمال – مركز طامية.
10. الإيمان – الروضة – طامية.
11. الجمال القبلي – عزبة الجمال – طامية.مديرية أوقاف البحيرة
12. التوبة – إدفينا – مركز رشيد.مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب.ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. سلطان – شارع راغب - كرموز.مديرية أوقاف الشرقية
2. الملكيين - تلراك.مديرية أوقاف البحيرة
3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.