شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيري: إطلاق برنامج لمساعدة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون كيرى، المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن عزز جهود الولايات المتحدة بشكل كبير للغاية وقادنا إلى المزيد من المبادرات الجديدة والتى لم يطرحها أى رئيس فى تاريخ أمريكا.

وأضاف جون كيرى، خلال لقاءه ببرنامج يحدث فى مصر، أن جو بايدن أطلق برامج تتضمن برنامجا للطوارئ من أجل مساعدة البلدان على التكيف مع التغيرات المناخية، ومبادرة زراعية خاصة لمساعدة البلدان لتكون قادرة على تعلم واستخدام ممارسات الزراعة الجديدة لإنتاج المزيد المحاصيل بشكل أفضل ومرونة لما يحدث من حيث ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وتابع جون كيرى: الرئيس بايدن يركز بشدة على محاولة تعزيز استجابات الدول حول العالم لهذا السبب أنشأ المنصب الذى أشغله الآن.