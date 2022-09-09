شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة ناعيا الملكة اليزابيث: قدمت 70 عامًا من الخدمة الأكثر تفانيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى السفير جاريث بايلى سفير بريطانيا بالقاهرة، الملكة اليزابيث الثانية، التى ودعت الحياة، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 70 عاما.

وكتب السفير - في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "ببالغ الحزن، أنني وفريقي في السفارة نرسل تعازينا إلى العائلة المالكة لوفاة الملكة".

وقال إن الملكة الراحلة "قدمت 70 عامًا من الخدمة الأكثر التزامًا وتفانيًا لبريطانيا والكومنولث. سوف نعتز بذكراها".