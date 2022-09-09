شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ اليوم توزيع 20 طنا من لحوم الأضاحى فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، خطة توزيع الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، فى 11 محافظة تبدأها اليوم بتوزيع 4 أطنان من اللحوم فى محافظتي الشرقية وقنا بواقع 2 طن لكل محافظة.

ويستمر توزيع الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام حتى الأربعاء المقبل وذلك فى محافظات: "القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الشرقية- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- البحر الأحمر- بورسعيد" ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 262 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الرئيس السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

ومن المقرر أن تواصل وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الثامنة من اللحوم على النحو التالى:

يوم السبت 10/9/2022م

1. بني سويف 2

يوم الأحد 11/9/2022م

1. القاهرة 2

رابعًا: يوم الاثنين 12/9/2022م

1. أسيوط 2

2. البحر الأحمر 1

خامسًا: يوم الثلاثاء 13/9/2022م

1. سوهاج 2

2. بورسعيد 1

سادسًا: يوم الأربعاء 14/9/2022م

1. الجيزة 2

2. الإسكندرية 2

3. المنيا 2

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 مليون و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.