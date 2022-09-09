​برلمانية: الحوار الاقتصادي خطوة مهمة.. وقناة السويس الجديدة نموذج للرد على الأكاذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة الدفاع عن مشروعات مصر القومية التي حققت نتائج على أرض الواقع كمشروع قناة السويس الجديدة، خاصة أن مثل هذه المشروعات كان يصاحبها انتقادات فترة التنفيذ ولكن على أرض الواقع الآن أثبت حسن رؤية القيادة السياسية في اختيار المشروعات التي تفيد الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تصريحاتها، مؤكدة أن آلية الرد على التشكيك في المشروعات القومية لابد أن تختلف عن الماضي خاصة أن التشكيك في المشروعات يكون بهدف واضح متعلق بهدم الدولة وبالتالي على مؤسسات الإعلام تحديدًا دور مختلف ومهم، مثلما ذكر الرئيس السيسي، بحيث يقع على عاتقها كشف زيف كل الأكاذيب بالمنطق وعلى أرض الواقع وبالأدلة والمستندات خاصة أن ترك الأمور بهذا الشكل يكون استمرار للنيل من مؤسسات الدولة وجهودها التنموية على أرض الواقع.​