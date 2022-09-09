الطقس غدا الجمعة: حار نهارا وظاهرة تقلل الإحساس بسخونة الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت في بيان لها، أنه قد تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، أشارت إلى أن العظمى على القاهرة ستكون 34 والصغرى 24، والعاصمة الجديدة 34 و24 و6 أكتوبر 34 و25.