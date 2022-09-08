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الوفاة عن 96 عاما.. الملكة إليزابيث تخلع تاج بريطانيا بعد 7 عقود.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - غيب الموت، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام.

 


الملكة إليزابيث الثانية تخلع تاج بريطانيا بعد 7 عقود

وقال القصر الملكي في بيان: "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".

 

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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