شكرا لقرائتكم خبر عن الوفاة عن 96 عاما.. الملكة إليزابيث تخلع تاج بريطانيا بعد 7 عقود.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر 96 عاما، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام.



الملكة إليزابيث الثانية تخلع تاج بريطانيا بعد 7 عقود

وقال القصر الملكي في بيان: "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.