شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء بريطانيا تعلن انتقال العرش إلى الملك تشارلز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، اليوم الخميس، أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية صدمة للأمة والعالم، مشيرة إلى أن الملكة وفرت لبريطانيا الاستقرار والقوة، موضحة أن العرش سينتقل إلى الملك تشارلز الثالث.

وقال ملك بريطانيا تشارلز الثالث إن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية لحظة حزينة للغاية، لافتا إلى أن وفاة الملكة سيشعر بها العالم أجمع.

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، نقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية من اسكتلندا إلى العاصمة لندن غدا.

فيما قدم البيت الأبيض التعازي في وفاة الملكة إليزابيث مضيفا: "أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة" بعد وفاة إليزابيث الثانية.

وأعلن قصر باكينجهام في بيان صحفى وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد مشكلات صحية.

وجاء رحيل ملكة بريطانيا، بعد ساعات من إعلان أطبائها عن "قلقهم" من وضعها الصحي، فيما كانت عائلتها قد توجهت على وجه السرعة إلى مقر إقامتها في قصر بالمورال في اسكتلندا للبقاء إلى جانبها.

وعانت الملكة إليزابيث الثانية مشكلات صحية عدة منذ أكتوبر 2021، ألغت على إثرها سلسلة التزامات رسمية بناء على نصائح أطبائها.

وتواجد ولي العهد الأمير تشارلز (73 عاماً) وزوجته كاميلا إلى جانب الملكة خلال ساعاتها الأخيرة، بالإضافة إلى ابنتها آن، وولداها الآخران الأميران أندرو وإدوارد.

كما حضر إلى قصر بالمورال حفيدها الأمير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وحفيدها الأمير هاري.

وفي آخر ظهور علني لها، صادقت الملكة إليزابيث رسمياً، الثلاثاء، على تعيين ليز ترَس في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاماً من تولي الملكة العرش.

وكانت الملكة إليزابيث قررت البقاء في بالمورال بدلاً من العودة إلى لندن، حيث ينظم عادة حفل التسليم والتسلم بين رئيسي الوزراء. وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة وهي تستند إلى عصا وتصافح ليز ترس.

واعتلت الملكة العرش في 6 فبراير 1952 وهي بعمر 25 عاماً، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. هي أرملة منذ رحيل زوجها الأمير فيليب في أبريل 2021، قبل بلوغه عامه المئة بقليل.