شكرا لقرائتكم خبر عن موقع Travel Market Report: تزايد الطلب السياحى على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحت عنوان "تزايد الطلب السياحى على مصر" أوضح موقع Travel Market Report الأمريكي المتخصص في السياحة أن مصر تعد من أكثر المقاصد السياحية شعبية وشهرة وتشهد إقبالاً متزايداً في الحركة السياحية، وذلك من خلال تقرير استعرض آراء عدد من أصحاب شركات السياحية والبواخر السياحية.

ووفقا لإحصائيات واحدة من كبريات الشركات السياحية جاءت مصر كثانى أكثر مقصد سياحى شعبية وإقبالا لعملائها هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. كما أشارت النائب التنفيذي لرئيس إحدى شركات الرحلات البحرية العالمية والتي أطلقت أول فندق عائم لها في نهر النيل العام الماضي أن هناك إقبالاً كبيراً على رحلاتها في نهر النيل مما دعا الشركة لأن تخطط لإضافة فندق عائم ثاني في عام 2024.

وعن أسباب زيادة الطلب على مصر أوضح ممثلو الشركات السياحية أن مصر تتيح للسائح تحقيق كافة متطلباته ورغباته السياحية أثناء زيارته لها وهو ما يميزها عن عدد من المقاصد الأخرى هذا إلى جانب أن النقل الجوي الدولي إلى مصر حاليًا يحظى بثقة كبيرة ويتسم بالانتظام، فضلا عن توافر عنصر الأمان الذى يشعر به السائحون أثناء تواجدهم في مصر وهو ما يزيد من استمتاعهم بإقامتهم بها.