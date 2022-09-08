شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التعليم يصدر قرارا بمصروفات العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهااعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس، بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2022.

نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام

505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة.



القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريب SOF-10 بنطاق الأسطول الشمالى القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريب SOF-10 بنطاق الأسطول الشمالى

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10" والذى استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط ، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة .

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المتشبه بها ، وتنفيذ أعمال التسلل البحرى والإغارة على جزيرة منعزلة والتى أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب .

تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعى مشترك ، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة ، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة .

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولى الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة .





لاعب كرة شهير يقاضى سيدة اتهمته بإنكار نسب طفلها.. و9 أكتوبر نظر القضيةحددت محكمة العمرانية الجزئية، جلسة 9 أكتوبر لنظر أولى جلسة الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة قدم شهير، ضد سيدة اتهمته فى محضر بقسم شرطة الهرم بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها.

وطالب لاعب كرة القدم فى دعواه تعويض مادى عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوى، بعد إساءة تلك السيدة فى حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



بدء تظلمات الدور الثانى للثانوية الأزهرية يوم السبت ولمدة أسبوعين بدء تظلمات الدور الثانى للثانوية الأزهرية يوم السبت ولمدة أسبوعين

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد بدء التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2021-2022 ، من يوم السبت 10 سبتمبر، وتستمر لمدة أسبوعين، في 198 مكتبا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن علي المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.

وكان اعتمد قد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021/2022م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 62.20 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏66.13%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645 بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط

قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث تحت الإشراف الطبى

قال قصر باكنجهام إن الملكة اليزابيث تخضع للإشراف الطبى فى بالمورال بعد أن أصبح الأطباء قلقين على صحتها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقال متحدث باسم القصر: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة جلالة الملكة وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبى. الملكة لا تزال مرتاحة وفى بالمورال ".

تجددت المخاوف على صحة الملكة إليزابيث الثانية، بعد نشر الصور التى تُظهر لقاء الملكة إليزابيث مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس.

واستقبلت الملكة اليزابيث، البالغة من العمر 96 عامًا، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس، فى قلعة بالمورال فى المرتفعات الأسكتلندية يوم الثلاثاء، حيث طلبت منها رسميًا تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة بوريس جونسون، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

وعينت الملكة 14 رئيسًا للوزراء على مدار فترة حكمها التى استمرت 70 عامًا، وتقام الاحتفالات عادة فى قصر باكنجهام.



الرئيس السيسى: رفضنا فرض كلفة أسعار السلع والطاقة الحقيقية لتجاوزها قدرة الناس الرئيس السيسى: رفضنا فرض كلفة أسعار السلع والطاقة الحقيقية لتجاوزها قدرة الناس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن معالجة مصر للأزمة العالمية مختلف عن ما تفعله دول العالم فيما يتعلق بأسعار السلع والطاقة، قائلا: "معالجتنا للأزمة في مصر ليس مثل ما يحدث في الخارج ولم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع أو الطاقة لأن ده فوق طاقة الناس".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تعليق خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن الهدف الذي تقوم عليه الدولة المصرية الان توفير كافة السلع وألا تكون التكلفة زائدة عن اللزوم، مشيدا بالدور الذي يؤديه حقل ظهر لتوفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.



"التموين" تطرح لحوما بلدية بسعر 145 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية "التموين" تطرح لحوما بلدية بسعر 145 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويتم طرح لحوم بلدى بسعر الكيلو 145 جنيها، كما يتم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 79 جنيها، كذلك أيضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ اللحوم ومنتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بشكل مستمر، كما تقوم الوزارة بتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.



التعليم عن نتيجة تظلمات الثانوية دور ثان: لم يحصل أى طالب على درجة إضافية التعليم عن نتيجة تظلمات الثانوية دور ثان: لم يحصل أى طالب على درجة إضافية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه لم يستفيد أى طلاب من الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن تقديم التظلمات مستمر والاطلاع على كراسات الإجابة يتم وفق الضوابط المحددة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام؛ للطالب الراسب فى امتحان الدور الثانى والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنيه) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



عودة مواعيد مترو الأنفاق بالخط الثالث لطبيعتها غدا عودة مواعيد مترو الأنفاق بالخط الثالث لطبيعتها غدا

تعود مواعيد العمل لطبيعتها غدا بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة بتشغيل المحطات الجديدة من العتبة لـ الكيت كات، والمقرر دخولها الخدمة خلال أيام.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، بالتنسيق مع شركة " آر.ايه.تي.بي " ديف للنقل كايرو والمسؤلة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلي منصور أنه بدء من صباح غدا الجمعة، سيتم عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور، فى تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، وآخر قطار مساء من محطة العتبة فى اتجاه محطات عدلي منصور فى تمام الساعة 11:50 مساء، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور فى اتجاه محطات العتبة فى تمام الساعة 11:15 مساء، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة، الأمر الذى كان يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث .

تستعد وزارة النقل لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة "أ" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.



الأمم المتحدة: انخفاض نسبة الوفيات المرتبطة بكورونا بأكثر من 80% الأمم المتحدة: انخفاض نسبة الوفيات المرتبطة بكورونا بأكثر من 80%

قال مركز إعلام الأمم المتحدة إنه رغم انخفاض الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بأكثر من 80 في المائة من فبراير، توفي شخص واحد بسبب المرض كل 44 ثانية الأسبوع الماضي وأكد أنه كان من الممكن تجنب معظم هذه الوفيات، وفق تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس.

وقال الدكتور تيدروس إنه يشعر بالتشجيع من استمرار الانخفاض العالمي في الحالات والوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19، لكنه شدد على أنه "لا يوجد ضمان لاستمرار هذه الاتجاهات،" مضيفاً أن افتراض أنها ستظل كذلك "أخطر شيء" ممكن فعله.

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة تعقد منظمة الصحة العالمية هذا الشهر جلسة استماع عامة ثانية، بعد أن أقامت الأولى في أبريل، لمنح أكبر عدد ممكن من الناس الفرصة للمشاركة في عملية التفاوض حول اتفاقية دولية جديدة بشأن التأهب للأوبئة والاستجابة لها عقب قرار اتخذته الدول الأعضاء في نوفمبر من العام الماضى.