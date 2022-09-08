شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حتى 18 سبتمبر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الجارى؛ نظرا لما تشهده من إقبال كبير منذ فتح باب التقديم فى 21 أغسطس الماضى، وذلك وفقا لما أعلنت عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتشير محافظة الجيزة، أنه يمكن للراغبين التقدم في المسابقة بمشروعاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة http://www.sgg.eg، على أن تحقق المشروعات الأهداف الرئيسية للمبادرة، وهي التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف فئات "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".