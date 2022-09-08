مصر وفرنسا تبحثان مقترحات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة والسفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا اجتماعاً مع مجموعة من كبار منظمي الرحلات في السوق الفرنسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث مقترحاتهم وآرائهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.

وبحسب بيان اليوم الخميس، شارك في الاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، وكريم محسن ممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكريم المنياوي ممثل عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وناقش الاجتماع، آراء ومقترحات الجانب الفرنسي لزيادة الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى المقصد السياحي المصري، والتأكيد على أن الوزارة على أتم استعداد لدراسة كافة المقترحات التي تؤدي لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت نائب الوزير خلال الاجتماع، حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين، لافتة إلى قرار الوزارة بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق المصرية.

وأبرزت شلبي خلال الاجتماع، المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري من جو دافئ وشواطئ مشمسة وطبيعة خلابة وغيرها، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيثري من تجربة السائح مما سيساهم في زيادة عدد الليالي السياحية بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد سفير مصر لدى فرنسا، أهمية ما تم تناوله من نقاط في الاجتماع والإجابة عن استفسارات منظمي الرحلات الفرنسيين، مؤكداً استعداد السفارة للتعاون مع كافة الأطراف للعمل على إنجاح موسم السياحة الشتوي القادم في مصر.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الجهود الترويجية التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي من بينها الاستعداد لإطلاق حملة ترويجية لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري والتي تستهدف الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر والتي من بينها فرنسا، كما ستخاطب هذه الحملة كافة فئات السائحين من الأسواق الرئيسية، وستخاطب أيضا أسواق جديدة، فضلا عن الحملات المشتركة مع شركاء المهنة والمشاركة في المعارض السياحية الدولية.

وأشار رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إلى ما تواجهه السياحة على مستوى العالم من تحديات أهمها نقص العمالة المدربة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن السياحة المصرية حريصة على الارتقاء بمستوى العاملين بالفنادق المصرية من خلال تدريبهم.

وأضاف عاقل، أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC) وذلك بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها على مستوى العالم.

ومن جانبهم، أكد الجانب الفرنسي، أن مصر تعد من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح الفرنسي نظراً لما تتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية خاصة السياحة الثقافية التي تحظى بإقبال كبير من السائحين الفرنسيين، موضحين أن موسم الصيف بالنسبة للسياحة الوافدة من فرنسا إلى مصر كان ناجحا للغاية.

وأشاروا إلى أهمية الترويج للأنماط السياحية المصرية بشكل أكبر وحرصهم على أن تضم برامجهم السياحية أكثر من مقصد سياحي مصري، كما أكدوا أن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث هام ينتظره العالم وسيؤدي إلى تأثير إيجابي كبير على السياحة الوافدة لمصر