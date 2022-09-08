شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال سفارة مصر فى بكين تستعرض فرص الاستثمار المتاحة بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزير مفوض نجلاء نجيب، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في بكين بالإنابة، بكلمة عبر الوسائل الافتراضية في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمؤتمر التجارة والاستثمار العربي الصيني التي عُقدت في مدينة شيامين الصينية، والتي شارك فيها عدد من المسئولين الصينيين وسفراء الدول المعتمدة في بكين.

وأكدت الوزير المفوض على تطور العلاقات العربية الصينية ودور مصر الرائد في فتح المجال أمام فرص تدشين شراكات اقتصادية بين الدول العربية والصين.

كما استعرضت فرص الاستثمار المتاحة في مصر ونجاح مصر في تطبيق سياسات إصلاح اقتصادي كان لها كبير الأثر في خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات الدولية وعلى رأسها وباء فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية، بما أثبت قدرة مصر على تحقيق معدل نمو إيجابي في خضم تلك الظروف الدولية، وبما كان له من أثر إيجابي على تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر. أكدت كذلك على تطور العلاقات التجارية بين مصر والصين وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك زيادة الصادرات المصرية إلى الصين.

وأشارت الوزير المفوض إلى تنامي حجم الاستثمارات الصينية في مصر لاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، مؤكدة على الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في تلك المنطقة بجانب تميز موقعها الجغرافي كونها قلب التجارة العالمية.

ويعد ذلك حافزاً لجذب المزيد من الاستثمارات من الصين وكافة دول العالم، فضلاً عن تكاملها مع مبادرة الحزام والطريق الصينية بما يفسح المجال لبناء جسور من التجارة والاستثمار وبما يعود بالفائدة على البلدين والدول العربية والعالم.