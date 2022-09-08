شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لوزير الزراعة للمحطة البحثية بالإسماعيلية ويوجه برفع كفاءتها خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عصر اليوم بزيارة مفاجئة إلى المحطة البحثية بمدينة الإسماعيلية، وأبدى استيائه من الحالة التى وصلت إليها المحطة .

وأكد القصير أنه سيتم محاسبة المقصرين ومنح المسئولين عنها شهر لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

وقال وزير الزراعة إن المحطة مقامة على مساحة 123 فدان ويجب أن تكون آليه ومرجع للمزراعين كما يجب أن تكون نموذجا يحتذى به فى مجال استنباط وزراعة الأصناف الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية وتطبيق اليات الرى الحديث .

كما تفقد القصير مزرعة الصداقه بين مصر واليونان وقبرص المنزرعة أشجار الزيتون على مساحة 16 فدانا ضمن المساحة الإجمالية للمحطة ووجه بأهمية رفع كفاءتها والاهتمام بها وبحث التوسع فيها بزيادة مساحتها.