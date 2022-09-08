شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا أنطونيوس مطران القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، أنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، وبرفقته الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية في العراق، وكاهني كنيسة رابطة القدس.

وقدم الأنبا أنطونيوس الشكر لقداسة البابا على زيارته لمقر رابطة القدس بحي الظاهر وتدشين كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء به.

واستمع قداسته لشرح عن خدمة الكنيسة القبطية فى العراق، ودار حوار حول وضع الخدمة هناك، كما تسلم تقريرًا شاملًا عن هذا الموضوع.