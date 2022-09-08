شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج بطاقات مستفيدى الرواتب التقاعدية والضمان بالعراق ..الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس خطابا، من وميض علاء رسول مدير مصرف الرافدين العراقى فرع القاهرة، ومحمد أحمد لطفى نائب مدير البنك، يفيد بأن لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعى بالعراق، ستتواجد من يوم الاحد المقبل الموافق 11 سبتمبر 2022، ولمدة اسبوع لاستخراج بطاقات "الماستر كارد" لمستفيدى الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعى من المصريين الذين كانوا يعملون فى دولة العراق، فضلا عن مناقشة المشاكل التى تواجه هؤلاء المستفيدين.

وجاء فى الخطاب أنه سيتم ترتيب المقابلات بالأسماء التى ستعلن على صفحة "المصرف العراقي" على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "، لكى يتمكن كل متقاعد من المستفيدين من شرح مشاكله والعمل على حلها وصرف مستحقاته.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد التقى مطلع الاسبوع الجارى، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير بنك الرافدين بالقاهرة، ونائب مدير البنك، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومى، و الخاص بدولة العراق.