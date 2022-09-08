شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيلا ميركل تعلن نشر مذكرات تشمل مسيرتها السياسية بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار نشر "كيبنهاور آند ويتش"، أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ، التى كانت فى السلطة لمدة 16 عامًا ، تخطط لنشر مذكراتها السياسية في خريف 2024.

وقال الناشرون فى بيان لهم إن المذكرات، التى كُتبت مع مستشارها السياسى منذ فترة طويلة بيت بومان، ستوفر رؤية حصرية وشخصية للحياة السياسية لميركل وعملها.

وفي البيان الصادر عن دار النشر، كتبت ميركل: "إننى أتطلع إلى التفكير في القرارات المركزية والنقاط الرئيسية في مسيرتي السياسية فى كتابى، الذى كتبته مع بيت بومان، وجعلها مفهومة لعامة الناس، وكذلك بالإشارة إلى تاريخي الشخصي ".

وقالت كيرستين جليبا من كيبنهاور آند ويتش إن ميركل قادت البلاد خلال أزمات دراماتيكية وشكلت السياسة والمجتمع الألماني والدولي بطريقة فريدة من خلال أفعالها ومواقفها.

وقالت إن مذكرات ميركل ستكون "وثيقة مهمة للتاريخ الدولي المعاصر".