المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة مخدرات وسلاح أبيض بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، المتهم "خالد.م"، بالسجن المشدد 6 سنوات، على خلفية اتهامه بإحراز مخدر الهيروين و"مطواة" بدون ترخيص.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم ٢٩٨٣ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الخليفة، أن المتهم "خالد.م"، أحرز بغرض الإتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن ١٠ لفافات ورقية تحوي مسحوق الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.