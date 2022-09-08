كواليس إحباط ترويج صفقة مخدرات وبرشام بمليون جنيه في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح، بحوزته كمية من المواد والأقرص المخدرة ، بقيمة مالية بلغت أكثر من مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة براني بمحافظة مطروح تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة براني مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "بدون لوحات" وبحوزته "18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – عدد 10.000 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – 3 هاتف محمول- بندقية خرطوش – عدد من الطلقات".

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "مليون و165 ألف جنيه تقريباً" تم اتخاذ الإجراءات القانونية.