إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنفرقة؛ نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق الواحات الصحراوي.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين بالفحص والمعاينة أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

هرع المارة إلى إنقاذ السائق والركاب، ودفع مسؤولو المحافظة بالمعدات اللازمة لانتشال السيارة المنكوبة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.