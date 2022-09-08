تبثان محتوى يهدم الثوابت الدينية.. برلمانية تطالب بحجب "نتفلكس وديزني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب منصتي "نتفلكس، وديزني"، وغيرها من المنصات التي تبث أعمالًا درامية من أفلام ومسلسلات وأفلام كارتون تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية، و تهدم ثوابت المجتمع، وهويته الثقافية، حيث استغلت تلك الشبكات الزيادات غير المسبوقة في أعداد المشتركين، لبث محتويات غير أخلاقية تدعو للشذوذ والمثلية الجنسية و زنا المحارم، وادمان المخدرات والانتحار.

وقالت "سلامة"، إن تلك المنصات تدس السم في العسل، وبث الأفكار السامة في عقول الأطفال والشباب في سن المراهقة، لا تتم بشكل عشوائي بل بشكل مخطط لهدم القيم والمبادئ الدينية، حيث دأبت تلك المنصات على شراء الأفلام والمسلسلات الدرامية الشهيرة، أو إنتاج أجزاء جديدة منها وإضافة محتويات تدعو للشذوذ والمثلية الجنسية وغيرها من المشاهد التي تشكك في المفاهيم والمعتقدات والمقدسات الدينية، وبث أفكار الإلحاد بين الأطفال والشباب والترويج للأفكار المنحرفة والعادات السلبية التى تهدم ثوابت المجتمع، وتدمر النشء.

وأضافت، أن تلك المنصات المشبوهة تستهدف الأطفال والشباب وبصفة خاصة المراهقين الذين يمثلون تربة خصبة لاستقبال الأفكار المنحرفة التي تزعزع أمن واستقرار المجتمع، مطالبة المؤسسات الدينية ودور العبادة والأسرة والمدارس والجامعات والأندية بضرورة توعية الشباب من مخاطر تلك المنصات وتنمية الوازع الديني للحفاظ على الأجيال الجديدة من تلك الأفكار والغزو الثقافي القادم من الخارج.

وأكدت، أن الضوابط والقواعد التنظيمية التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يجب أن تلتزم بها جميع المنصات للالتزام بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والتي تتضمن عدم انتهاك خصوصية الأطفال المستخدمين للمواقع والمنصات الالكترونية، وعدم نشر المشاهد العنيفة والجنسية أو تلك التي تتضمن تعاطي المخدرات أو التدخين أو الكحول، أو مشاهد تحرض على الكراهية والتنمر الإلكتروني أو الإيذاء الجنسى، والتزام الشركات المقدمة للألعاب الإلكترونية بالحد من الاستخدام المفرط للأطفال، وتحديد ساعات محددة للألعاب الإلكترونية المؤثرة فى الأطفال، وألا تشتمل الألعاب على مخالفات عقائدية وشعائر تخالف صحيح الأديان السماوية، وألا تنمى الميل للعنف أو تحرضه على الكراهية والإيذاء.