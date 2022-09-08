البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريب تبادل الخبرات "SOF-10"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10" والذي استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وحق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة والتي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب.

وتأتي تلك التدريبات تأكيدا على مدى قدرة القوات المشاركة في تنفيذ عمل جماعي مشترك، والتنسيق والتفاهم في تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد م​ن قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة.​