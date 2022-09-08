وزير الطيران يبحث مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقي سبل تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

بحث الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، مع الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الإفريقي في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تدعيم علاقات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية بما يحقق التكامل الإفريقي، وتم مناقشة منظومة التحول الرقمي في مجال الطيران، واستراتيجية الوزارة في مجال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في صناعة الطيران المدنى للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة، والدور الريادي لمصر في مجال مواجهة تداعيات التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ COP27، كما تم مناقشة الدور الرئيسي الذى يلعبه النقل الجوي في تنشيط حركة السياحة والتجارة وتسهيل الانتقال بين دول القارة الأفريقية.

وأكد الفريق محمد عباس أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الإفريقي لدوره الرئيسي في توحيد الرؤى، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات ومن أبرزها مجال الطيران المدني، بما يسهم في دعم قدرات النقل الجوي الإفريقي في مواجهة التحديات التي تمر بها صناعة الطيران.

وتابع وزير الطيران المدني خلال استقباله الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي بمقر وزارة الطيران المدنى، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية والتدريبية للأشقاء الأفارقة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي من أجل تعزيز البنية التحتية لصناعة الطيران المدني الإفريقي ، والنهوض بها لمواجهة تحديات الصناعة وتعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدان الإفريقية.

من جانبها أكدت الدكتورة أماني أبوزيد، على أهمية دور وزارة الطيران المدني في تعظيم التعاون بين دول القارة الإفريقية في مجال النقل الجوي، لما يمثله هذا القطاع من أهمية استراتيجية في الربط بين دول القارة ودوره الأساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية وجذب مزيد من الاستثمارات داخل القارة الإفريقية.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، ولمياء سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.