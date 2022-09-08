شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح آليات استخدام جلسات العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن جلسات العلاج الطبيعي لا تقتصر على الأشخاص المصابين بإعاقات أو اعتلالات بدنية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: العلاج الطبيعى هى خدمة صحية أساسية تقدم لأى شخص يعانى من حالة صحية أو إعاقة أو إصابة حادة أو مزمنه تقيد قدرته على تأدية وظائفة بشكل سليم .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى الاهتمام بالصحة العامة والمتابعة مع طبيب مختص في حالة الرغبة في عمل جلسات العلاج الطبيعى.