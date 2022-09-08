أخبار مصر

الصحة توضح آليات استخدام جلسات العلاج الطبيعى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح آليات استخدام جلسات العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن جلسات العلاج الطبيعي لا تقتصر على الأشخاص المصابين بإعاقات أو اعتلالات بدنية .

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان: العلاج الطبيعى هى خدمة صحية أساسية تقدم لأى شخص يعانى من حالة صحية أو إعاقة أو إصابة حادة أو مزمنه تقيد قدرته على تأدية وظائفة بشكل سليم  .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى الاهتمام بالصحة العامة والمتابعة مع طبيب مختص في حالة الرغبة في عمل جلسات العلاج الطبيعى. 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا