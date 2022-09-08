شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيفية قياس نسبة الإشعاع بأسماك تعيش بجوار أكبر محطة نووية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الخبراء الروس التابعين لشركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية على قياس نسبة اﻹشعاع للأسماك التى تم اصطيادها من قبل المشاركين بمسابقة الصيد الدولية بمدينة سوسنوفى بور التى تضم محطة لينينجراد المماثلة لمحطة الضبعة المصرية التى يجرى إنشائها وهى اﻷكبر واﻷحدث بالعالم، وذلك بهدف إثبات أن البيئة المحيطة بالمحطات النووية لا تتأثر بالسلب.

ورصدت كاميرا الخليج 365 مراحل قياس الإشعاع باأسماك التى تم اصطيادها بجوار محطة لينيجراد النووية التى تعتبر اﻷكبر من حيث السعة و الأحدث بالعالم من طراز VVER 1200 و ثبت عدم تجاوزاها النسبة الطبيعية وهى 13 و تعتبر من أفضل النسب العالمية.

ويذكر أن محطة لينينجراد الروسية هى المماثلة لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء التى سيتم إنشائها بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية بقدرة 4800 ميجا وات تعتبر صديقة للبيئة وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان أفضل مشروع بالعالم ، و تتضمن الاتفاقية الحكومية بين مصر و روسيا ممثلة فى شركة روساتوم الروسية على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث VVER-1200، و يحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".