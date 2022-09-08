شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا أنيانوس وكهنة بنى مزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار، وبرفقته مجمع كهنة الإيبارشية، وذلك في إطار حرص قداسته على متابعة العمل الرعوي في الإيبارشيات.

ورحب قداسة البابا في بداية اللقاء بأبنائه الكهنة، وتحدث معهم حديثًا أبويًّا دار حول أساليب الخدمة في كلمة بعنوان "بهاءًا للإكليروس" حيث تناول أربعة ملامح تجعل الخدمة فعالة، وهي الخدمة بالقدوة، والتقوى، والمعرفة، والرحمة.

ودارت عقب الكلمة مناقشة حول الخدمة في الإيبارشية، وأهمية المحبة والتعاون فيها، وأبدى قداسته سعادته باللقاء وتمنى لهم عامًا قبطيًّا سعيدًا ومثمرًا.

وفى نهاية اللقاء وزع على الحضور الهدايا التذكارية والتقطوا مع قداسته عددًا من الصور.