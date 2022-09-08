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تفاصيل لقاء وزير الرى مع الرئيس الحالى للدورة 15 لمؤتمر مكافحة التصحر

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القاهرة - سامية سيد - إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى آلين ريتشارد دونواى الرئيس الحالي للدورة الخامسة عشر لمؤتمر أطراف إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر و وزير المياه والغابات السابق بدولة كوت ديفوار ، لبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل اللقاء

1-أهمية إستفادة دول القارة الأفريقية من الزخم الدولى

الحالي والمتمثل في إستضافة مصر لمؤتمر المناخ وإستضافة كوت ديفوار لمؤتمر مكافحة التصحر .

2-ضرورة توجيه أنظار المجتمع الدولى لما تواجهه دول القارة الإفريقية من تحديات في مجالى المياه والمناخ.

3-ظواهر مناخية متطرفة تواجه العديد من دول العالم تؤثر سلباً على قطاع المياه ، بما يستلزم وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية.

4-أهمية المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والمقرر طرحها من جانب مصر خلال مؤتمر المناخ القادم للربط بين أجندتى المياه والمناخ علىالمستوى العالمى.

5-كوت ديفوار تشهد حالات من الجفاف والتصحر في الآونة الاخيرة مما يتطلب رفع كفاءة إستخدام المياه وإيجاد آليه لرصد والتنبؤبالأمطار.

6-الإستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في مجال إدارة المياه والتنبؤ بالأمطار

7-الاتفاق على أن يكون المركز الإقليمى للتدريب مقراً إقليمياً لتدريب الأفارقة في مجال مكافحة الجفاف تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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