شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء": إجراءات قانونية ضد إعلانات ادعت اعتماد النقابة لمؤتمر طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة أطباء مصر، عدم صحة ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من اعتماد نقابة الأطباء لشهادة مؤتمر ما حول أحد الأكاديميات، مشددة أنها لا علاقة لها بالمؤتمر.

وأوضحت النقابة فى بيان، أن الفريق الإعلامي لنقابة الأطباء قد رصد إعلانات مصورة ومتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي تضمنت أن النقابة العامة للأطباء معتمدة شهادات مؤتمر هذه الأكاديمية المشار إليها، وعليه تم التواصل مع لجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية للأطباء وأكدوا عدم علاقة النقابات بهذه الإعلانات.

ونوهت نقابة أطباء مصر، للأطباء على ضرورة التأكد من نقابة الأطباء حول اعتماد الدورات والمؤتمرات التي يتم الإعلان عنها، وتؤكد نقابة الأطباء أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات لما ورد بها من أكاذيب.