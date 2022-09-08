شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لـ"المصريين": "حط كتفك فى ضهر بلدك واوعى حد يضيع حلمك ويحبطك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى المصريين يطالبهم فيها بالوقوف خلف بلادهم وليس خلف شخصه كرئيس للجمهورية أو الحكومة، ولكن دعم بلادهم في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تعليق بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، "هتسيبوا بلدكم يا مصريين وتتخلوا عنها؟ عايزين نشيلها عشان نعدي بها ولازم تفضل يا مصري حاطط كتفك في ضهرك بلدك في كل وقت مش ضهري ولا ضهر الحكومة، وأوعي حد يضيع حلمك وأوعي حد يحبطك ويصيبك باليأس".

واختتم حديثه قائلا: "لو احنا مفسدين مش هننجح وإذا كنا مصلحين وبنبني ونعمر وننمي ونغير حياة المصريين للأفضل لازم تكونوا متأكدين أن ربنا بيساعد".