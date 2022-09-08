شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إتاحة التقديم بالجامعات الأهلية اليوم وحتى الأحد بموقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أتاح مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التقديم للمرحلة الثانية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، ولمدة 4 أيام، حتى مساء الأحد المقبل 11 سبتمبر 2022، وذلك حرصًا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مصالح الطلاب.

وقالت وزارة التعليم العالى: يأتى ذلك نظرًا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).

وأوضحت الوزارة، أنه يحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثاني بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





الرئيس السيسى: رفضنا فرض كلفة أسعار السلع والطاقة الحقيقية لتجاوزها قدرة الناس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن معالجة مصر للأزمة العالمية مختلف عن ما تفعله دول العالم فيما يتعلق بأسعار السلع والطاقة، قائلا: "معالجتنا للأزمة في مصر ليس مثل ما يحدث في الخارج ولم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع أو الطاقة لأن ده فوق طاقة الناس".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تعليق خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن الهدف الذي تقوم عليه الدولة المصرية الان توفير كافة السلع وألا تكون التكلفة زائدة عن اللزوم، مشيدا بالدور الذي يؤديه حقل ظهر لتوفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.





"التموين" تطرح لحوما بلدية بسعر 145 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويتم طرح لحوم بلدى بسعر الكيلو 145 جنيها، كما يتم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 79 جنيها، كذلك أيضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ اللحوم ومنتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بشكل مستمر، كما تقوم الوزارة بتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.





التعليم عن نتيجة تظلمات الثانوية دور ثان: لم يحصل أى طالب على درجة إضافية

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه لم يستفيد أى طلاب من الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن تقديم التظلمات مستمر والاطلاع على كراسات الإجابة يتم وفق الضوابط المحددة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط التقدم بطلب الاطلاع "التظلم" بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى للتظلمات.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقدم بطلب الاطلاع (التظلم)، بدءًا من اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام؛ للطالب الراسب فى امتحان الدور الثانى والطالب الذى أدى الامتحان بالدرجة الفعلية.

وأشارت إلى أنه يتم سداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم، وقدرها (مائة وخمسون جنيه) لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





عودة مواعيد مترو الأنفاق بالخط الثالث لطبيعتها غدا

تعود مواعيد العمل لطبيعتها غدا بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة بتشغيل المحطات الجديدة من العتبة لـ الكيت كات، والمقرر دخولها الخدمة خلال أيام.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، بالتنسيق مع شركة " آر.ايه.تي.بي " ديف للنقل كايرو والمسؤلة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث العتبة - عدلي منصور أنه بدء من صباح غدا الجمعة، سيتم عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور، فى تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، وآخر قطار مساء من محطة العتبة فى اتجاه محطات عدلي منصور فى تمام الساعة 11:50 مساء، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور فى اتجاه محطات العتبة فى تمام الساعة 11:15 مساء، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات الخاصة، الأمر الذى كان يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث .

تستعد وزارة النقل لافتتاح 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل، وهو المرحلة "أ" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث.





الأمم المتحدة: انخفاض نسبة الوفيات المرتبطة بكورونا بأكثر من 80%

قال مركز إعلام الأمم المتحدة إنه رغم انخفاض الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بأكثر من 80 في المائة من فبراير، توفي شخص واحد بسبب المرض كل 44 ثانية الأسبوع الماضي وأكد أنه كان من الممكن تجنب معظم هذه الوفيات، وفق تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس.

وقال الدكتور تيدروس إنه يشعر بالتشجيع من استمرار الانخفاض العالمي في الحالات والوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19، لكنه شدد على أنه "لا يوجد ضمان لاستمرار هذه الاتجاهات،" مضيفاً أن افتراض أنها ستظل كذلك "أخطر شيء" ممكن فعله.

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة تعقد منظمة الصحة العالمية هذا الشهر جلسة استماع عامة ثانية، بعد أن أقامت الأولى في أبريل، لمنح أكبر عدد ممكن من الناس الفرصة للمشاركة في عملية التفاوض حول اتفاقية دولية جديدة بشأن التأهب للأوبئة والاستجابة لها عقب قرار اتخذته الدول الأعضاء في نوفمبر من العام الماضى.