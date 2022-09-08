شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: مستقبل الهيدروجين الأخضر واعد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إن مستقبل الهيدروجين الأخضر واعد للغاية، وتحدث عن إمكانية هائلة للتعاون بين أوروبا وأفريقيا لتحقيق استفادة كبيرة منه.

وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال لا كاميرا إن سعر الهيدروجين الأخضر سيتحدد بعاملين، الأول هو تكلفة استخراجه، وهى ستكون متساوية للجميع، لكن ما سيكون مختلفا هو تكلفة إنتاج الطاقة النظيفة. والتكلفة الأخرى ستكون مختلفة بسبب الموارد الطبيعية، ومن العوامل التي ستؤثر أيضا هو مدى القرب أو بعد من الأسواق "التجارة". وقارة أفريقيا، التى بها إمكانات هائلة، قريبة بشكل ما من أوروبا، ولأن أوروبا لا تستطيع أن تنتجه بنفسها لأن الظروف فيها مختلفة، لذلك فإن هناك أسواقا واعدة. ودعونا نتذكر أن أفريقيا متصلة بأوروبا فى العديد من النقاط، وهو ما سيسهل عملية نقل الهيدروجين الأخضر.

وخلال تواجده فى مصر، شارك لا كاميرا فى أعمال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى انطلق الأربعاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى، والعديد من قادة المناخ حول العالم ووزراء أفارقة.

ويلتقى لا كاميرا أيضا بالأمين العام لجامعة الدول العربية وزراء الخارجية والتعاون الدولى والبترول والموارد المعدنية فى إطار استعدادات مصر لتنظيم قمة COP 27التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.