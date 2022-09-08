السيسي يوجه بإنهاء أزمة مستندات التحصيل وإقرار حوافز للصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها مصر.

وقال الرئيس، خلال تدشين عدد من المشروعات بقناة السويس، اليوم الخميس: إحنا بنستهدف نرفع حجم الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا وعايزين ندعم الوصول للرقم ده.

كما وجه الرئيس الشكر لهيئة قناة السويس بحل أزمة مستندات تحصيل البنوك، متابعا: يا دكتور مصطفى نكون أنهينا الموضوع ده خلال الفترة دي حتى يمكن الحصول على مستلزمات الإنتاج، قولنا بنستهدف رفع فاتورة التصدير لـ 100 مليار دولار ومش عاوزين الظروف الراهنة تعطل جهود المصانع.​