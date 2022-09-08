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السيسي: الناس مش عارفة يعني إيه دولة وعايزة تعمل نقاش مع الحكومة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أكثر ما يخشاه هو التناول غير الموضوعي لبعض الملفات.

وأضاف الرئيس، خلال تدشين عدد من المشروعات بقناة السويس، اليوم الخميس: "فيه ناس مش عارفة يعني إيه دولة وعايزة تعمل نقاش مع الحكومة.. اللي حصل خلال 50 سنة، الناس مكنتش عارفة يعني إيه دولة.. أو عارفين ومش قادرين يعملوا".

وتابع الرئيس: "الدولة حاجة تانية غير اللي بتتكلموا فيها.. كنت بسمع أحد المتخصصين في الاقتصاد بيقول الدولة ظالمة المعاشات.. مع إن اللي الدولة علمته مع أصحاب المعاشات متعملش قبل كده.. وده حقهم.. والدولة ملتزمة أخلاقيا وإنسانيا ودينيا مع مواطنيها ولا تنازل عن ذلك".​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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