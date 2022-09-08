السيسي: الناس مش عارفة يعني إيه دولة وعايزة تعمل نقاش مع الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أكثر ما يخشاه هو التناول غير الموضوعي لبعض الملفات.

وأضاف الرئيس، خلال تدشين عدد من المشروعات بقناة السويس، اليوم الخميس: "فيه ناس مش عارفة يعني إيه دولة وعايزة تعمل نقاش مع الحكومة.. اللي حصل خلال 50 سنة، الناس مكنتش عارفة يعني إيه دولة.. أو عارفين ومش قادرين يعملوا".

وتابع الرئيس: "الدولة حاجة تانية غير اللي بتتكلموا فيها.. كنت بسمع أحد المتخصصين في الاقتصاد بيقول الدولة ظالمة المعاشات.. مع إن اللي الدولة علمته مع أصحاب المعاشات متعملش قبل كده.. وده حقهم.. والدولة ملتزمة أخلاقيا وإنسانيا ودينيا مع مواطنيها ولا تنازل عن ذلك".​