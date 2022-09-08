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تحرير 88 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

 

 

 

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 88746  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21171 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 1038 مخالفة السير بدون تراخيص، و 16 مخالفات عن الدراجات النارية، و 16 مخالفة موقف عشوائى، و 44 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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