شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفلاح الـ70.. نائب رئيس اتحاد العمال: الدولة حريصة على دعم المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وجموع العاملين باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية ببرقيه تهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة العيد السبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأكد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بالدور الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل وتثمين دورة المهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية مؤكدا أن الزراعة كانت ولاتزال أهم الاعمدة التي تبني عليها الحضارات وحرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتوفير حياة كريمه لهم في ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفلاحي مصر جنود الجيش الأخضر وحماة الأمن الغذائى.