شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معلومات "لينينجراد" الروسية: 90% من سكان روسيا لديهم قبول للطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أندرى البرتى رئيس قسم المعلومات والعلاقات العامة بمحطة لينينغراد للطاقة النووية بروسيا أن الطاقة النووية من أكثر مصادر البيئة التى تعتبر صديقة للبيئة ولها العديد من الفوائد اﻻقتصادية والاجتماعية للدول التى تعتمد عليها بشكل أمن.

و أضاف البرتى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش زيارة محطة لينينجراد النووية بمدينة سوسنوفى بور ضمن فعاليات المسابقة الدولية للصيد، أن محطة الضبعة التى يجرى إنشائها بمنطقة الضبعة بمصر مماثلة لمحطة لينينغراد الروسية التى تعد اﻷكبر من حيث السعة واﻷحدث بالعام، لافتا إلى أنه على كل مواطن مصرى أن يكون مطمئن لبرنامج بلاده النووى السلمى قائلا "أقول للمصريين 90% من الروسيين لديهم قبول للطاقة النووية لمعرفتهم بالفوائد التى تعود من هذه المشروعات".

الجدير بالذكر أن فريق مصرى من الصيادين بمحافظة مرسى مطروح يشارك فى البطولة الدولية التى تنظمها شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية بالضبعة، وذلك فى الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر فى سوسنوفى بور بروسيا.

ومن المقرر أن تشارك 10 دول فى المسابقة الدولية وهم مصر وأرمينيا وبنغلاديش والهند وكازاخستان وأوزبكستان وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والمجر.

و يذكر أن مصر شاركت فى نفس بطولة الصيد الدولية عام 2019 فى روسيا، وفاز فيها الفريق المصرى بالمركز الأول.