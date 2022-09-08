شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انخفاض نسبة الوفيات المرتبطة بكورونا بأكثر من 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز إعلام الأمم المتحدة إنه رغم انخفاض الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بأكثر من 80 في المائة من فبراير، توفي شخص واحد بسبب المرض كل 44 ثانية الأسبوع الماضي وأكد أنه كان من الممكن تجنب معظم هذه الوفيات، وفق تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس جيبرييسوس.

وقال الدكتور تيدروس إنه يشعر بالتشجيع من استمرار الانخفاض العالمي في الحالات والوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19، لكنه شدد على أنه "لا يوجد ضمان لاستمرار هذه الاتجاهات،" مضيفاً أن افتراض أنها ستظل كذلك "أخطر شيء" ممكن فعله.

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة تعقد منظمة الصحة العالمية هذا الشهر جلسة استماع عامة ثانية، بعد أن أقامت الأولى في أبريل، لمنح أكبر عدد ممكن من الناس الفرصة للمشاركة في عملية التفاوض حول اتفاقية دولية جديدة بشأن التأهب للأوبئة والاستجابة لها عقب قرار اتخذته الدول الأعضاء في نوفمبر من العام الماضى.