شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف طرق إنقاذ المصابين بلدغات العقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن الإسعافات الأولية لشخص تم لدغه من العقارب، مؤكدة أنه يجب الاتصال فورا بالإسعاف على رقم 123.

وأضافت هيئة الإسعاف المصرية أنه يجب القيام بعمل بعض الإسعافات الأولية والتى تتمثل فى :

1- تهدئة المصاب وعدم تحريك الجزء المصاب

2- اجعل موضع العضة فى مستوى منخفض

3- غسيل مكان الإصابة بالكحول أو الماء والصابون

4- ضع كمادات الثلج مكان الإصابة لتخفيف الألم

5- الاتصال بالإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى المختص بالعلاج.