شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن استخراج بطاقة الرقم القومى فى نفس اللحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد قطاع الأحوال المدنية بالداخلية ثورة تطوير، وصلت لحد استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اللحظة، وذلك كسبا للوقت، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

وفعّل قطاع الأحوال المدنية الخدمة النموذجية التى يتم خلالها إصدار وتسليم أى من مصدرات القطاع الثبوتية "بطاقات الرقم القومي – مصدرات مميكنة" بذات اليوم بـ10 مواقع نموذجية، ومن بينها مركزا الخدمات الخاصة والعاجلة "مقر ديوان القطاع – النموذجي بالعباسية"، ومراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ"مول سيتي ستارز بمدينة نصر – مول مكسيم بالتجمع الخامس – سيتي سنتر "كارفور" بالمعادي – الحمد بالتجمع الخامس – مول مصر مول – العرب بمدينة 6 أكتوبر – كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية".

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.