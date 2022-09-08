شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وسائل للتواصل مع مركز الأزهر للفتوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، العديد من وسائل التواصل معه لاستقبال أسئلة الجمهور فى كل ما يتعلق بالشأن الدينى والفكرى والنفسى، كما يجيب المركز عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصّية ويقدِّم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية؛ في إطار سعيه الدؤوب لضبط الفتوى، ونشر الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية.

يمكن التواصل عبر:

- صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك (https://www.facebook.com/fatwacenter)

- الموقع الإلكتروني: (http://www.azhar.eg/fatwacenter)

- حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تويتر:

https://twitter.com/fatwacenter?t=SzyrlChwBO-yMw0jF0sOtA...

- حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على انستجرام:

https://instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=

- قناة اليوتيوب:

https://youtube.com/c/fatwacenter

- قناة التلجرام:

https://t.me/fatwacenter

- تطبيق الفتاوى الخاص بالمركز:

www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest).

- رابط تسجيل وحدة لم الشمل:

https://www.azhar.eg/.../%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4...

- رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج:

https://www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2

كما يتم استقبال الاسئلة والاستفسار على هاتف رقم 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة، ومن خارج مصر عبر الرقم الدولي: 0020225973500.