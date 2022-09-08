شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وسائل للتواصل مع مركز الأزهر للفتوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
يمكن التواصل عبر:
- صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك (https://www.facebook.com/fatwacenter)
- الموقع الإلكتروني: (http://www.azhar.eg/fatwacenter)
- حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تويتر:
https://twitter.com/fatwacenter?t=SzyrlChwBO-yMw0jF0sOtA...
- حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على انستجرام:
https://instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=
- قناة اليوتيوب:
https://youtube.com/c/fatwacenter
- قناة التلجرام:
https://t.me/fatwacenter
- تطبيق الفتاوى الخاص بالمركز:
www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest).
- رابط تسجيل وحدة لم الشمل:
https://www.azhar.eg/.../%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4...
- رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج:
https://www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2
كما يتم استقبال الاسئلة والاستفسار على هاتف رقم 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة، ومن خارج مصر عبر الرقم الدولي: 0020225973500.