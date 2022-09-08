شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1030 قرص لعقار الترامادول المخدر بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من شرائط لعقار الترامادول المخدر.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد زغلول مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، فقام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط 101 شريط لعقار الترامادول المخدر تركيزات مختلفة بإجمالي 1030 قرص.

وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 184 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.